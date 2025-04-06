Станкович объяснил выбор стартового состава «Спартака» на матч с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему выбрал такой стартовый состав на матч с «Ростовом» (3:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65' 0:2 Мартинс – 68' 0:3 Барко – 88'
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет
«Можно с разных сторон смотреть на выбор стартового состава на матч с «Ростовом», но решение принимаю я. Иногда решения хорошие, иногда — нет. Я вижу ребят каждый день, как они работают и тренируются. Я разговариваю с ними и исходя из этого принимаю решение. Самое главное – «Спартак», дальше идёт всё остальное. Поэтому очень большая ответственность принимать решение, но я это делаю», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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