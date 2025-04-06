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Станкович назвал Абену лучшим игроком «Спартака» в матче с «Ростовом»

Станкович назвал Абену лучшим игроком «Спартака» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал защитника Миенти Абену лучшим игроком красно-белых в матче с «Ростовом» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Хочется поздравить ребят, потому что они действительно провели хорошую игру – у нас был совсем не простой выезд. Сегодня я видел команду с большим желанием. Иногда не получается показать максимум и привезти очки, но у команды очевиден рост.

Из конкретных футболистов хотелось бы отметить Абену, потому что в него я верил. Я знаю, если бы мы проиграли сегодня, то в буквальном смысле убили бы его. Сегодня он показал себя как мужчина, футболист и великолепный игрок, не имея игровой практики. Это не очень просто. На мой взгляд, это лучший игрок матча», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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