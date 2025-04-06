Станкович назвал Абену лучшим игроком «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал защитника Миенти Абену лучшим игроком красно-белых в матче с «Ростовом» (3:0).
«Хочется поздравить ребят, потому что они действительно провели хорошую игру – у нас был совсем не простой выезд. Сегодня я видел команду с большим желанием. Иногда не получается показать максимум и привезти очки, но у команды очевиден рост.
Из конкретных футболистов хотелось бы отметить Абену, потому что в него я верил. Я знаю, если бы мы проиграли сегодня, то в буквальном смысле убили бы его. Сегодня он показал себя как мужчина, футболист и великолепный игрок, не имея игровой практики. Это не очень просто. На мой взгляд, это лучший игрок матча», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 6 апреля 2025
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