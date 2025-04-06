Денисов высказался о шансах «Спартака» в чемпионской гонке

Правый защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о шансах красно-белых в чемпионской гонке.

«Это вы любите говорить — фаворит или нет. А мы идём от игры к игре. Все молодцы! Очень тяжелый выезд, непростая игра. Мы переломили ход игры. Браво! Главное, чтобы мы набирали свои очки», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 23 матчей «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича набрала 47 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка. На третьей строчке располагается «Зенит» (47).