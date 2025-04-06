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Защитник «Спартака» Денисов: мы сделали всё, в частности я, чтобы защитить ворота

Защитник «Спартака» Денисов: мы сделали всё, в частности я, чтобы защитить ворота
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, а также разобрал эпизод на 60-й минуте, в котором он вынес мяч с линии ворот при счёте 1:0 после удара форварда хозяев Егора Голенкова.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«По-моему, соперник в моменте с моим спасением разыграл штрафной и была какая-то мини-заварушка у наших ворот. Кто-то дал пас назад пяткой, а я уже прочитал ситуацию и пошёл к воротам. Отлично поставил ногу. Действительно очень важный момент. Как говорят: «Не забиваешь ты, забивают тебе». В данном случае мы сделали всё, в частности я, чтобы защитить ворота, и мы забили!» — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

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