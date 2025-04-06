Защитник «Спартака» Денисов: мы сделали всё, в частности я, чтобы защитить ворота

Футболист «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, а также разобрал эпизод на 60-й минуте, в котором он вынес мяч с линии ворот при счёте 1:0 после удара форварда хозяев Егора Голенкова.

«По-моему, соперник в моменте с моим спасением разыграл штрафной и была какая-то мини-заварушка у наших ворот. Кто-то дал пас назад пяткой, а я уже прочитал ситуацию и пошёл к воротам. Отлично поставил ногу. Действительно очень важный момент. Как говорят: «Не забиваешь ты, забивают тебе». В данном случае мы сделали всё, в частности я, чтобы защитить ворота, и мы забили!» — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.