Игрок «Спартака» Мартинс: нет никакого секрета в моей результативности

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался о своей результативности в текущем сезоне. Мартинс отметился очередным голом в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0).

«Нет никакого секрета в моей результативности. У меня просто свобода впереди, я подключаюсь и использую свои моменты. Я сфокусирован на игре, где-то повернулась удача», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Кристофер Мартинс провёл 18 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету пять голов в семи играх Фонбет Кубка России.