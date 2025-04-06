Игрок «Спартака» Мартинс: нет никакого секрета в моей результативности
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался о своей результативности в текущем сезоне. Мартинс отметился очередным голом в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65' 0:2 Мартинс – 68' 0:3 Барко – 88'
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет
«Нет никакого секрета в моей результативности. У меня просто свобода впереди, я подключаюсь и использую свои моменты. Я сфокусирован на игре, где-то повернулась удача», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Кристофер Мартинс провёл 18 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету пять голов в семи играх Фонбет Кубка России.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:33
-
19:27
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:22