ЦСКА — «Динамо» Москва: Карраскаль реализовал пенальти и сравнял счёт в матче

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте полузащитник гостей Хорхе Карраскаль реализовал пенальти и сравнял счёт в матче. Напомним, на 15-й минуте встречи защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев забил гол в свои ворота.

В последний раз команды встречались между собой в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался ЦСКА (2:1).

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.