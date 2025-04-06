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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, результат матча 31-го тура АПЛ, счёт 0:0, 6 апреля 2025 года

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 31-го тура АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Команды не смогли поразить ворота друг друга, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 31 матч. «Манчестер Сити» заработал 52 очка после 31 игры и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 31 игру.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас», а «Юнайтед» — на выезде с «Ньюкаслом». Матчи пройдут соответственно 12 и 13 апреля.

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