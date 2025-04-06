«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 31-го тура АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Команды не смогли поразить ворота друг друга, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 31 матч. «Манчестер Сити» заработал 52 очка после 31 игры и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 31 игру.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Кристал Пэлас», а «Юнайтед» — на выезде с «Ньюкаслом». Матчи пройдут соответственно 12 и 13 апреля.