Болельщики «Динамо» скандировали «Саша Овечкин!» на матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Болельщики «Динамо» в середине первого тайма начали скандировать «Саша Овечкин!». Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что параллельно проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости счёт — 2:0. В этой встрече российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру нужно забросить всего одну шайбу.