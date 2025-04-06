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Болельщики «Динамо» скандировали «Саша Овечкин!» на матче с ЦСКА

Болельщики «Динамо» скандировали «Саша Овечкин!» на матче с ЦСКА
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

Болельщики «Динамо» в середине первого тайма начали скандировать «Саша Овечкин!». Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что параллельно проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости счёт — 2:0. В этой встрече российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Александру нужно забросить всего одну шайбу.

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