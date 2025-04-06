Тренер «Ростова» Альба высказался о поражении в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением о прошедшем матче своей команды с московским «Спартаком» (0:3) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме у обеих команд были моменты, которые можно было реализовать. Во втором ситуация сильно изменилась, было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели. Не думаю, что была конкретная минута, когда у нас вспыхнули эмоции. Мы подходили к матчу с уже довольно «поднятыми» эмоциями.
Сейчас рано что‑то говорить по поводу Мохеби. Нужно сделать снимки и уже на холодную голову оценить его состояние», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.
- 6 апреля 2025
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