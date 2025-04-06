Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба высказался о поражении в матче со «Спартаком»

Тренер «Ростова» Альба высказался о поражении в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился мнением о прошедшем матче своей команды с московским «Спартаком» (0:3) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«В первом тайме у обеих команд были моменты, которые можно было реализовать. Во втором ситуация сильно изменилась, было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели. Не думаю, что была конкретная минута, когда у нас вспыхнули эмоции. Мы подходили к матчу с уже довольно «поднятыми» эмоциями.

Сейчас рано что‑то говорить по поводу Мохеби. Нужно сделать снимки и уже на холодную голову оценить его состояние», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

Материалы по теме
«Спартак» разгромил «Ростов» и обошёл «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android