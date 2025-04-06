Габулов: ошибки Латышонка в голе «Локо» нет, это вина нерасторопного игрока «Зенита»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал гол, пропущенный голкипером «Зенита» Евгением Латышонком в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«Нет ошибки Латышонка в голе. Игрок, который должен был принять мяч, этого не сделал. Плюс были хорошие действия от Баринова в подкате. Дмитрий быстро сориентировался и накрыл. Тут больше вина нерасторопного полевого футболиста «Зенита», который не принял мяч, адресованный ему вратарём», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков забил после ошибки хавбека Вендела. Бразилец потерял мяч под прессингом после вводя мяча в игру в исполнении Латышонка.