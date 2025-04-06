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Габулов: ошибки Латышонка в голе «Локо» нет, это вина нерасторопного игрока «Зенита»

Габулов: ошибки Латышонка в голе «Локо» нет, это вина нерасторопного игрока «Зенита»
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал гол, пропущенный голкипером «Зенита» Евгением Латышонком в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Нет ошибки Латышонка в голе. Игрок, который должен был принять мяч, этого не сделал. Плюс были хорошие действия от Баринова в подкате. Дмитрий быстро сориентировался и накрыл. Тут больше вина нерасторопного полевого футболиста «Зенита», который не принял мяч, адресованный ему вратарём», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков забил после ошибки хавбека Вендела. Бразилец потерял мяч под прессингом после вводя мяча в игру в исполнении Латышонка.

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