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Аталанта — Лацио, результат матча 6 апреля 2025, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Лацио» с минимальным счётом обыграл «Аталанту» в матче серии А
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содза. «Лацио» одержал победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Исаксен – 54'    

Единственный гол во встрече забил нападающий «Лацио» Густав Исаксен на 54-й минуте с передачи Фисайо Деле-Баширы.

После 31 тура «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 58 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место. Команда заработала 55 очков.

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