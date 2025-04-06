«Арис» уступил «Омонии», у Кокорина нереализованный пенальти, ассист и предупреждение

Завершился матч 30-го тура чемпионата Кипра (плей-офф чемпионов) между «Омонией» и «Арисом». Игра проходила в Никосии, российский форвард гостей Александр Кокорин появился на поле с первых минут. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Омонии».

На 22-й минуте нападающий хозяев поля Вилли Семедо вывел свою команду вперёд. На 34-й минуте полузащитник «Ариса» Михлали Маямбела восстановил равенство в счёте с передачи Кокорина. На 46-й минуте форвард Лоизос Лоизу вновь вывел «Омонию» вперёд. На 53-й минуте Кокорин не реализовал пенальти, на 56-й получил жёлтую карточку, а на 62-й минуте был заменён.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионов на Кипре с 65 очками за два тура до конца турнира. Отставание от лидирующего «Пафоса» составляет шесть очков, отрыв от третьего места, на котором находится АЕК, — пять очков.