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«Рома» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Рома» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и туринский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 0
Ювентус
Турин

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Челик, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Хуммельс, Коне, Кристанте, Эль-Шаарави, Соуле, Довбик.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Вейга, Келли, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Гонсалес, Йылдыз, Влахович, Веа.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Игора Тудора набрала 55 очков после 30 матчей. «Рома» заработала 52 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» (68).

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