«Родина» победила «Сочи» в заключительном матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Игра закрывала программу 27-го тура. Победу в поединке праздновали футболисты столичной команды, счёт матча — 3:1.

Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, отличился нападающий Артём Максименко. На 56-й минуте сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте футболисты «Сочи» получили право на пенальти. Удар реализовал приобретённый у «Спартака» нападающий Павел Мелёшин. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий Артём Концевой.

По итогам 27 туров «Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. «Сочи», в свою очередь, располагается на третьей строчке. У команды 47 очков.