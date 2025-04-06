Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родина — Сочи, результат матча 27-го тура Первой лиги, счёт 3:1, 6 апреля 2025 года

«Родина» победила «Сочи» в заключительном матче 27-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Игра закрывала программу 27-го тура. Победу в поединке праздновали футболисты столичной команды, счёт матча — 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Максименко – 23'     2:0 Гейе – 56'     2:1 Мелёшин – 72'     3:1 Концевой – 90+5'    

Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, отличился нападающий Артём Максименко. На 56-й минуте сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте футболисты «Сочи» получили право на пенальти. Удар реализовал приобретённый у «Спартака» нападающий Павел Мелёшин. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий Артём Концевой.

По итогам 27 туров «Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. «Сочи», в свою очередь, располагается на третьей строчке. У команды 47 очков.

Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: ждём 895-ю шайбу от Овечкина, «Ростов» — «Спартак» и «МЮ» — «Сити»
Топ-матчи воскресенья: ждём 895-ю шайбу от Овечкина, «Ростов» — «Спартак» и «МЮ» — «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android