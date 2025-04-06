«Родина» победила «Сочи» в заключительном матче 27-го тура Первой лиги
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Завершился матч Первой лиги между «Родиной» и «Сочи». Игра закрывала программу 27-го тура. Победу в поединке праздновали футболисты столичной команды, счёт матча — 3:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Максименко – 23' 2:0 Гейе – 56' 2:1 Мелёшин – 72' 3:1 Концевой – 90+5'
Первый гол в игре был забит на 23-й минуте, отличился нападающий Артём Максименко. На 56-й минуте сенегальский форвард «Родины» Пап Гейе удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте футболисты «Сочи» получили право на пенальти. Удар реализовал приобретённый у «Спартака» нападающий Павел Мелёшин. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий Артём Концевой.
По итогам 27 туров «Родина» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками. «Сочи», в свою очередь, располагается на третьей строчке. У команды 47 очков.
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