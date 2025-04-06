ЦСКА — «Динамо» Москва: Гуарирапа вывел хозяев вперёд на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 77-й минуте нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа вывел свою команду вперёд.

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.