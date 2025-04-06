ЦСКА — «Динамо» Москва: Гуарирапа вывел хозяев вперёд на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв (Москва). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
На 77-й минуте нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа вывел свою команду вперёд.
После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
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