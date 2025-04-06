Голевая передача Чалова помогла ПАОКу одержать победу в матче с «Олимпиакосом»

Завершился матч 2-го тура плей-офф греческой Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались ПАОК и «Олимпиакос». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). ПАОК одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас с передачи Фёдора Чалова. На 11-й минуте Мохамед Камара удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте защитник ПАОКа Иоаннис Михайлидис отправил мяч в свои ворота.

После этой победы ПАОК набрал 52 очка. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице. «Олимпиакос» с 63 очками располагается на первой строчке.