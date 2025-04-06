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«Слёзы пробиваются!» Глушаков — о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ

«Слёзы пробиваются!» Глушаков — о снайперском рекорде Овечкина в НХЛ
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поздравил Александра Овечкина с рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Смотрю трансляцию сейчас. Поздравлю Овечкина, безумно рад за него! Знаю Сашу давно. Ждал этого рекорда. Смотришь такие моменты, и слёзы пробиваются. Русский простой парень ставит рекорды и добивается великих результатов! Думаю, не я один — вся страна гордится Сашей, что рекорд побит. Все за него радуются», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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