ЦСКА одержал победу в дерби с «Динамо» в 23-м туре РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отправил мяч в свои ворота. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счёт. На 77-й минуте Сауль Гуарирапа вывел хозяев вперёд. На 90+5-й минуте Иван Обляков реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт в матче — 3:1.
После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
- 6 апреля 2025
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