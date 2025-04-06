Защитник «Спартака» Денисов: рекорд Овечкина — национальная победа, все за него!

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.

«Рекорд Овечкина я оценил, как и вся Россия! Очень рад за него! Лично его никак не поздравишь. Я захожу в соцсети, там все радуются. Это такая национальная победа! Все только за него!» — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).