Глава «Динамо» Гафин назвал феноменальным рекорд Овечкина в НХЛ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал рекорд нападающего Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Хочу поздравить Овечкина с его феноменальным рекордом. Вся страна гордится им!» — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).