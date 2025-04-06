Глава «Динамо» Гафин: каждый матч с Карасёвым заранее проигрышный. Может, динамофобия

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе арбитра Сергея Карасёва на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (1:3).

«Каждый матч с Карасёвым — лучшим судьёй Саудовской Аравии — является заранее проигрышным. Масса пограничных ситуаций. У Муми чуть ноги не оторвались после подката Глебова. Может быть, это динамофобия, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 42 очка за 23 матча. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 44 очка.