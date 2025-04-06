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Глава «Динамо» Гафин: каждый матч с Карасёвым заранее проигрышный. Может, динамофобия

Глава «Динамо» Гафин: каждый матч с Карасёвым заранее проигрышный. Может, динамофобия
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе арбитра Сергея Карасёва на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Каждый матч с Карасёвым — лучшим судьёй Саудовской Аравии — является заранее проигрышным. Масса пограничных ситуаций. У Муми чуть ноги не оторвались после подката Глебова. Может быть, это динамофобия, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 42 очка за 23 матча. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 44 очка.

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