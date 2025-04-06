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Дмитрий Гафин прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА

Дмитрий Гафин прокомментировал поражение «Динамо» в матче с ЦСКА
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые уступили ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Результатом недовольны. Качество игры в первом тайме было достойным. ЦСКА надо сделать комплимент. Погода непростая, эти условия были для всех», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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