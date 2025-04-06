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В «Динамо» отреагировали на информацию о публикации рейтинга судей

В «Динамо» отреагировали на информацию о публикации рейтинга судей
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал новости о введении рейтинга арбитров. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС будет публиковать рейтинг судей два раза в год.

«Публикация рейтинга — плюс. Мы не знаем, как он будет составляться, но судьи ушли в непубличную плоскость. Мы слышали от Каманцева, чтобы работа судей лучше оплачивалась. Хотелось бы, чтобы рейтинг с этим помог», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 42 очка за 23 матча.

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