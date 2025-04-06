В «Динамо» ответили на вопрос, видят ли в судействе Карасёва предвзятость

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу главного арбитра встречи с ЦСКА (1:3) Сергея Карасёва в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

— «Динамо» будет подавать апелляцию в ЭСК?

— Мы сейчас пересмотрим моменты и примем решение.

— Вы видите в работе Карасёва предвзятость?

— Я вижу, что в последнем матче, когда он работал, был неназначенный пенальти на Лаксальте, это был матч с «Краснодаром». Сейчас он опять пропустил фол, его позвали. Видимо, пенальти был. Мы видим в этом некую закономерность. А является ли это чем-то иным, не могу рассуждать.

— В чём причина?

— Первая причина в нас, но мы не можем не замечать, что какие-то нейтральные ситуации в центре трактуются не в нашу пользу. Не знаю почему. Может, динамофобия, боязнь белого цвета с синим. Может, ещё что-то. К сожалению, в последних играх это тенденция, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.