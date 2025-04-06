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В «Динамо» ответили на вопрос, видят ли в судействе Карасёва предвзятость

В «Динамо» ответили на вопрос, видят ли в судействе Карасёва предвзятость
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу главного арбитра встречи с ЦСКА (1:3) Сергея Карасёва в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

— «Динамо» будет подавать апелляцию в ЭСК?
— Мы сейчас пересмотрим моменты и примем решение.

— Вы видите в работе Карасёва предвзятость?
— Я вижу, что в последнем матче, когда он работал, был неназначенный пенальти на Лаксальте, это был матч с «Краснодаром». Сейчас он опять пропустил фол, его позвали. Видимо, пенальти был. Мы видим в этом некую закономерность. А является ли это чем-то иным, не могу рассуждать.

— В чём причина?
— Первая причина в нас, но мы не можем не замечать, что какие-то нейтральные ситуации в центре трактуются не в нашу пользу. Не знаю почему. Может, динамофобия, боязнь белого цвета с синим. Может, ещё что-то. К сожалению, в последних играх это тенденция, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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