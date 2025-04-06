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В «Динамо» после критики Карасёва ответили на вопрос о скандальном заявлении Федорищева

В «Динамо» после критики Карасёва ответили на вопрос о скандальном заявлении Федорищева
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в отечественном судействе.

— Вам бы хотелось, чтобы Карасёв не работал на ваших играх?
— Мы же на это не влияем. Это абсолютно неважно, что бы мне хотелось или нет. В первую очередь нам надо отталкиваться от себя и переигрывать соперника и судейскую бригаду Карасёва.

— После такого судейства верится в слова Федорищева о проблемах в судейском корпусе на финансовой основе?
— Мне кажется, это не вопрос веры или не веры. Это вопрос следственных действий, которые сейчас происходят. Если будет вынесен какой-то вердикт, тогда слова подтвердятся.

— По тому, как судит Карасёв «Динамо», можно сказать, что он заряжен?
— Я такого не говорил. Это ваши слова, — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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