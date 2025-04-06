Сегодня, 6 апреля, прошли три матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 6 апреля:

«Динамо» Махачкала — «Химки» — 4:1;

«Ростов» — «Спартак» — 0:3;

ЦСКА — «Динамо» Москва — 3:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).