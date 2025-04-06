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Игрок «Динамо» Макаров: Овечкин — русская легенда, рад и счастлив от души

Игрок «Динамо» Макаров: Овечкин — русская легенда, рад и счастлив от души
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров отреагировал на рекорд нападающего Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Прекрасно! Я очень рад и счастлив, прямо от души. Овечкин — русская легенда!» — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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