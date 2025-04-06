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Футболист ЦСКА Гаич: я знаю Овечкина, это лучший хоккеист в истории

Футболист ЦСКА Гаич: я знаю Овечкина, это лучший хоккеист в истории
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич отреагировал на рекорд Национальной хоккейной лиги по забитым голам российского хоккеиста, капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я знаю Овечкина — это лучший хоккеист в истории!» — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

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