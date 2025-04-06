Сауль Гуарирапа прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одолели столичное «Динамо» со счётом 3:1. Сам Гуарирапа забил во встрече победный гол.

«Снег мешал обеим командам сразу. Мы понимали, что будет очень контактный футбол, много стыков. Команда, которая допустила меньше ошибок, выиграла этот матч. Это были мы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.