Сауль Гуарирапа прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»
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Форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одолели столичное «Динамо» со счётом 3:1. Сам Гуарирапа забил во встрече победный гол.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
«Снег мешал обеим командам сразу. Мы понимали, что будет очень контактный футбол, много стыков. Команда, которая допустила меньше ошибок, выиграла этот матч. Это были мы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
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