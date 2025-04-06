«Рома» — «Ювентус»: Локателли открыл счёт в матче на 40-й минуте
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В эти минуты проходит матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и туринский «Ювентус». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
2-й тайм
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Локателли – 40' 1:1 Шомуродов – 49'
На 40-й минуте полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли открыл счёт в матче.
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Игора Тудора набрала 55 очков после 30 матчей. «Рома» заработала 52 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» (68).
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