Игрок ЦСКА Гуарирапа высказался об отметке Акинфеева в 900 матчей в карьере

Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа отреагировал на отметку вратаря клуба Игоря Акинфеева в 900 матчей в карьере, которой голкипер достиг в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Опыт Акинфеева всем известен и очевиден. Когда мы выходили на матч, он дал нам напутственные слова. Сказал, что будет тяжело. Игорь — олицетворение спокойствия, которое он передаёт всем нам. Очень рад за него», — передает слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Всего 38-летний вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.