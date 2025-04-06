Игорь Акинфеев поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ после победы ЦСКА над «Динамо»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил российского нападающего Александра Овечкина с рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ. У россиянина теперь 895 голов. Сам вратарь армейцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) достиг отметки в 900 матчей в карьере.
«Друзья, ну что, вот и завершилось московское дерби, снежное московское дерби. Всех армейцев с победой. Я думаю, что это очень важные три очка для нас. Идём дальше. Вот поэтому в непростых погодных условиях мы это сделали, мы вытерпели, мы победили. Ещё раз всех с победой.
Ну и, конечно же, хотим поздравить всей нашей командой и лично от себя Александра Овечкина с рекордом. Пусть не останавливается на достигнутом и побьёт много-много рекордов, которые ещё у него впереди, но самое главное — ещё сделать небольшой задел от Уэйна Гретцки. Саша, мы тебя любим, поздравляем, но а ЦСКА сегодня выиграл», — сказал Акинфеев в видеообращении в своём телеграм-канале.
Видео доступно в телеграм-канале Игоря Акинфеева
- 6 апреля 2025
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