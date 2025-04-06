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Игорь Акинфеев поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ после победы ЦСКА над «Динамо»

Игорь Акинфеев поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ после победы ЦСКА над «Динамо»
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил российского нападающего Александра Овечкина с рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ. У россиянина теперь 895 голов. Сам вратарь армейцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) достиг отметки в 900 матчей в карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Друзья, ну что, вот и завершилось московское дерби, снежное московское дерби. Всех армейцев с победой. Я думаю, что это очень важные три очка для нас. Идём дальше. Вот поэтому в непростых погодных условиях мы это сделали, мы вытерпели, мы победили. Ещё раз всех с победой.

Ну и, конечно же, хотим поздравить всей нашей командой и лично от себя Александра Овечкина с рекордом. Пусть не останавливается на достигнутом и побьёт много-много рекордов, которые ещё у него впереди, но самое главное — ещё сделать небольшой задел от Уэйна Гретцки. Саша, мы тебя любим, поздравляем, но а ЦСКА сегодня выиграл», — сказал Акинфеев в видеообращении в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Игоря Акинфеева

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