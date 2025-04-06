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Личка спорил с судьёй, Гуарирапа снимал футболку после гола. Яркие фото победы ЦСКА

Личка спорил с судьёй, Гуарирапа снимал футболку после гола. Яркие фото победы ЦСКА
ПФК ЦСКА
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6 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)»завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московские ЦСКА и «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

Форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одолели столичное «Динамо» со счётом 3:1. Сам Гуарирапа забил во встрече победный гол.

«Снег мешал обеим командам сразу. Мы понимали, что будет очень контактный футбол, много стыков. Команда, которая допустила меньше ошибок, выиграла этот матч. Это были мы», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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