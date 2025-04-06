«Рома» — «Ювентус»: Шомуродов сравнял счёт на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и туринский «Ювентус». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов сравнял счёт спустя три минуты после выхода со скамейки запасных.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Игора Тудора набрала 55 очков после 30 матчей. «Рома» заработала 52 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» (68).