Глава «Зенита» Медведев отреагировал на снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал рекорд нападающего Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Александр — Великий! Навсегда вошёл в историю мирового хоккея!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1. В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894).