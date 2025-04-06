Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» Медведев отреагировал на снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

Глава «Зенита» Медведев отреагировал на снайперский рекорд Овечкина в НХЛ
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал рекорд нападающего Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Александр — Великий! Навсегда вошёл в историю мирового хоккея!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1. В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android