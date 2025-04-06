Сегодня, 6 апреля, прошли пять матчей 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 6 апреля:

«СКА-Хабаровск» — «Балтика» — 1:2;

«Енисей» — «Черноморец» — 0:3;

«Арсенал» Тула — «Сокол» — 1:0;

«Торпедо» Москва — «Ротор» — 0:1;

«Родина» — «Сочи» — 3:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика». Команда набрала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает клуб «Черноморец» (47). В зоне вылета располагаются «Алания» (23), «Сокол» (22) и «Тюмень» (20).