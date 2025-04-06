Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, завершился 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

4 апреля, пятница:

«Пари Нижний Новгород» — «Оренбург» — 1:2

5 апреля, суббота:

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1;
«Факел» — «Ахмат» — 0:0;
«Локомотив» — «Зенит» — 1:1;
«Краснодар» — «Акрон» — 1:0.

6 апреля, воскресенье:

«Динамо» Махачкала — «Химки» — 4:1;
«Ростов» — «Спартак» — 0:3;
ЦСКА — «Динамо» Москва — 3:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дерби ЦСКА и «Динамо», яркая победы «Спартака» и голы Агаларова. Как прошёл день в РПЛ
Дерби ЦСКА и «Динамо», яркая победы «Спартака» и голы Агаларова. Как прошёл день в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android