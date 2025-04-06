Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 6 апреля, завершился 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

4 апреля, пятница:

«Пари Нижний Новгород» — «Оренбург» — 1:2

5 апреля, суббота:

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1;

«Факел» — «Ахмат» — 0:0;

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1;

«Краснодар» — «Акрон» — 1:0.

6 апреля, воскресенье:

«Динамо» Махачкала — «Химки» — 4:1;

«Ростов» — «Спартак» — 0:3;

ЦСКА — «Динамо» Москва — 3:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).