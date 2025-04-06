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Созин: если «Зенит» не победит «Краснодар» — уже его не догонит. Но команда едет на ободах

Созин: если «Зенит» не победит «Краснодар» — уже его не догонит. Но команда едет на ободах
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о влиянии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» на чемпионскую гонку в текущем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Про чемпионскую гонку мы всё узнаем в следующем туре. Если «Зенит» начнёт играть – она продолжится. Если не победит «Краснодар» – уже его не догонит. При этом Семаку надо не просто побеждать, а делать это минимум в два мяча, а лучше в три – тогда в случае равенства очков «Краснодар» можно обойти.

Глядя на нынешний «Зенит», в это не особо верится. Он едет на ободах. Поставьте просто рядом два телевизора, где на одном показывают игру Вендела и Дугласа Сантоса в первый сезон за «Зенит», а на втором – сейчас. Это совершенно разные футболисты. И сейчас получается, что у команды – главная игра чемпионата, а аргументов за них почти и нет. Разгром «Рубина», судя по матчу с «Локо», скорее исключение из правил, чем подтверждение чемпионских амбиций», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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