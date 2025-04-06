«Вильярреал» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью в матче 30-го тура испанской Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Керамика» в городе Вильярреал (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Единственный гол в матче был забит на 76-й минуте. Отличился нападающий хозяев поля Тьерно Барри. Взятие ворот, однако, было отменено после вмешательства VAR. На 83-й минуте «Вильярреал» остался в меньшинстве. Сенегальский полузащитник Пап Гейе получил прямую красную карточку за грубый фол.

«Атлетик» и «Вильярреал» занимают в турнирной таблице чемпионата Испании, соответственно, четвёртое и пятое места. Баски имеют в своём активе 54 очка, у «жёлтой субмарины» 48 набранных очков.