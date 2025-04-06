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Рома — Ювентус, результат матча 6 апреля 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

Гол Шомуродова принёс «Роме» ничью в матче с «Ювентусом» в 31-м туре Серии А
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и туринский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Локателли – 40'     1:1 Шомуродов – 49'    

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте, отличился полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли. На 49-й минуте Эльдор Шомуродов сравнял счёт в матче.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Игора Тудора набрала 56 очков после 31 матча. «Рома» заработала 53 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на седьмой строчке. На первом месте располагается «Интер» (68).

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