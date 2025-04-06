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Марсель — Тулуза, результат матча 6 апреля 2025, счёт 3:2, Лига 1 2024-2025

«Марсель» одержал победу в матче с «Тулузой» в 28-м туре Лиги 1
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Тулузой». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Жереми Пиньяром. «Марсель» одержал победу со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Суасо – 21'     1:1 Магри – 28'     2:1 Гринвуд – 57'     3:1 Рабьо – 64'     3:2 Сьерро – 76'    

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Тулузы» Габриэль Суасо. На 28-й минуте Франк Магри сравнял счёт. На 57-й минуте Мэйсон Гринвуд вывел хозяев вперёд. На 64-й минуте Адриен Рабьо забил третий мяч в ворота гостей. На 76-й минуте Венсан Сьерро отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Марселя» стало 52 очка. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» с 34 очками располагается на 11-й строчке.

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