Созин: ЦСКА выскочил из засады, за тройку клуб точно поборется

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе ЦСКА над «Динамо» (3:1) в московском дерби в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА – красиво выскочили из засады. Уже обошли «Локо» и «Динамо» – и смотрят только вверх. До третьего места всего три очка, а дальше ещё матчи и со «Спартаком», и с «Краснодаром». Плюс будет «Локомотив». Но за тройку клуб точно поборется, теперь всё действительно в их руках», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.