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Результаты матчей чемпионата Англии 6 апреля

Результаты матчей чемпионата Англии 6 апреля
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В воскресенье, 6 апреля, прошли четыре встречи в 31-м туре английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 6 апреля:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 3:1;
«Брентфорд» — «Челси» — 0:0;
«Фулхэм» — «Ливерпуль» — 3:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси», набравший 53 очка, и «Манчестер Сити» с 52 очками. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 31 матча.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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