Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 6 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 6 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 6 апреля, прошли четыре матча 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 6 апреля:

«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 1:3;
«Севилья» — «Атлетико» Мадрид — 1:2;
«Вальядолид» — «Хетафе» — 0:4;
«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао — 0:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 67 очков. На втором месте находится мадридский «Реал», у которого 63 очка за 30 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 60 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Бетис», которые набрали 54 и 48 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (26) и «Вальядолид» (16).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барса» простила «Реал» в гонке! «Бетис» потушил и обоих фаворитов, и лично Ямаля
«Барса» простила «Реал» в гонке! «Бетис» потушил и обоих фаворитов, и лично Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android