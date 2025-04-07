В воскресенье, 6 апреля, прошли четыре матча 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 6 апреля:

«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 1:3;

«Севилья» — «Атлетико» Мадрид — 1:2;

«Вальядолид» — «Хетафе» — 0:4;

«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао — 0:0.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 67 очков. На втором месте находится мадридский «Реал», у которого 63 очка за 30 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 60 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Бетис», которые набрали 54 и 48 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (26) и «Вальядолид» (16).