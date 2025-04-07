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Тренер «Химок» Артига объяснил тройную замену кавказцев в перерыве с «Динамо» Махачкала

Тренер «Химок» Артига объяснил тройную замену кавказцев в перерыве с «Динамо» Махачкала
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Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему заменил сразу трёх кавказских футболистов в перерыве выездного матча с дагестанским «Динамо» (1:4) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Касинтура – 26'     2:0 Хоссейннежад – 30'     3:0 Агаларов – 45'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Агаларов – 77'    

— Вы заменили после первого тайма трех кавказских игроков — Мирзова, Бакаева, Магомедова. У них вроде бы должна быть мотивация, поддержка трибун. В чём причина ранней замены?
— Я знал, насколько важна для них эта игра, но нужно было что-то менять на поле. Пришлось вносить коррективы. Честно говоря, будь возможность сделать 11 замен, так и поступил бы. Это не значит, что виноваты именно эти футболисты. Ответственность за то, что неудачно играла вся команда, на мне, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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