Тренер «Химок» Артига объяснил тройную замену кавказцев в перерыве с «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему заменил сразу трёх кавказских футболистов в перерыве выездного матча с дагестанским «Динамо» (1:4) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Вы заменили после первого тайма трех кавказских игроков — Мирзова, Бакаева, Магомедова. У них вроде бы должна быть мотивация, поддержка трибун. В чём причина ранней замены?

— Я знал, насколько важна для них эта игра, но нужно было что-то менять на поле. Пришлось вносить коррективы. Честно говоря, будь возможность сделать 11 замен, так и поступил бы. Это не значит, что виноваты именно эти футболисты. Ответственность за то, что неудачно играла вся команда, на мне, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.