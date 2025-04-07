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Результаты матчей чемпионата Франции 6 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 6 апреля
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6 апреля прошли пять матчей 28-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 6 апреля:

«Ланс» — «Сент-Этьен» — 1:0;
«Реймс» — «Страсбург» — 0:1;
«Ренн» — «Осер» — 0:1;
«Монпелье» — «Гавр» — 0:2;
«Марсель» — «Тулуза» — 3:2.

«ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 74 очка. На втором месте располагается «Марсель», набравший 52 очка. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 50 очков. В топ-5 команд входят «Страсбург» и «Лион», которые набрали 49 и 48 очков соответственно.

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