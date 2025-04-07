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Результаты матчей чемпионата Италии 6 апреля

Результаты матчей чемпионата Италии 6 апреля
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В воскресенье, 6 апреля, прошли пять матчей 31-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 6 апреля:

«Лечче» — «Венеция» — 1:1;
«Торино» — «Верона» — 1:1;
«Эмполи» — «Кальяри» — 0:0.
«Аталанта» — «Лацио» — 0:1;
«Рома» — «Ювентус» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 68 очков за 31 матч. На второй строчке располагается «Наполи», заработав 64 очка. Третье место занимает «Аталанта», у которой 58 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Венеция» (21) и «Эмполи» (24). В понедельник, 7 апреля, 31-й тур завершится матчем «Болонья» — «Наполи».

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