В воскресенье, 6 апреля, прошли пять матчей 31-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 6 апреля:

«Лечче» — «Венеция» — 1:1;

«Торино» — «Верона» — 1:1;

«Эмполи» — «Кальяри» — 0:0.

«Аталанта» — «Лацио» — 0:1;

«Рома» — «Ювентус» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 68 очков за 31 матч. На второй строчке располагается «Наполи», заработав 64 очка. Третье место занимает «Аталанта», у которой 58 очков. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Венеция» (21) и «Эмполи» (24). В понедельник, 7 апреля, 31-й тур завершится матчем «Болонья» — «Наполи».