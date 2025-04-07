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Результаты матчей чемпионата Германии 6 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 6 апреля
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В Воскресенье, 6 апреля, прошли два матча 28-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 6 апреля:

«Санкт-Паули» — «Боруссия» М — 1:1;
«Унион» Берлин — «Вольфсбург» — 1:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 68 очков после 28 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 62 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (18), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).

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