В Воскресенье, 6 апреля, прошли два матча 28-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 6 апреля:

«Санкт-Паули» — «Боруссия» М — 1:1;

«Унион» Берлин — «Вольфсбург» — 1:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 68 очков после 28 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 62 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (18), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).