Марко Николич отреагировал на победу ЦСКА в дерби с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу армейцев в матче с «Динамо» (3:1).

«Очень доволен, что команда прибавляет не только в футбольном смысле, но и в эмоциях, в уверенности, в желании и борьбе. Это было самое главное сегодня. Также сработали замены, это важно сказать: игроки, выходящие на поле со скамейки, пользуются минутами правильно. Три очка у нас на счету, двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.