Марко Николич отреагировал на победу ЦСКА в дерби с «Динамо»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу армейцев в матче с «Динамо» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
«Очень доволен, что команда прибавляет не только в футбольном смысле, но и в эмоциях, в уверенности, в желании и борьбе. Это было самое главное сегодня. Также сработали замены, это важно сказать: игроки, выходящие на поле со скамейки, пользуются минутами правильно. Три очка у нас на счету, двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.
После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
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