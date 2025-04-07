Марцел Личка объяснил поражение «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своих подопечных в матче с ЦСКА.

«У нас были отличные моменты для того, чтобы забить голы и решить исход матча. Поэтому обидно проиграть 1:3 в таком матче. Мы достаточно хорошо справились в обороне, в том числе со стандартами – один раз только дали пробить Дивееву. Но как и две недели назад с «Локомотивом», если не реализуешь свои моменты, то в матче с таким сильным соперником всё может решить один эпизод. Так и случилось в моменте с голом Гуарирапы», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.